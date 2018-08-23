МВД обнародовало детали перестрелки в центре Москвы

Попавшие под обстрел в центре Москвы полицейские являются сотрудниками полка, созданного для охраны дипломатических представительств. Об этом сообщила заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

В главке уточнили, что преступник открыл стрельбу около дома №43 в переулке Сивцев Вражек около 20:00. По данным РИА Новости, он ранил одного из полицейских в ногу, жизни правоохранителя ничто не угрожает. В то же время стрелок, по неофициальным данным, серьезно ранен в голову.

Ряд информагентств сообщил, что личность преступника установлена: это 30-летний приезжий из Кабардино-Балкарии. Официальной информации об этом пока не поступало.