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23.08.2018 22:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД обнародовало детали перестрелки в центре Москвы

Текст: Сергей Бабкин

Попавшие под обстрел в центре Москвы полицейские являются сотрудниками полка, созданного для охраны дипломатических представительств. Об этом сообщила заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Под Москвой преступник ранил ножом двоих полицейских

В главке уточнили, что преступник открыл стрельбу около дома №43 в переулке Сивцев Вражек около 20:00. По данным РИА Новости, он ранил одного из полицейских в ногу, жизни правоохранителя ничто не угрожает. В то же время стрелок, по неофициальным данным, серьезно ранен в голову.

Ряд информагентств сообщил, что личность преступника установлена: это 30-летний приезжий из Кабардино-Балкарии. Официальной информации об этом пока не поступало.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Министерство внутренних дел Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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