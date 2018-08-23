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23.08.2018 23:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео нападения на полицейских в Москве

Текст: Сергей Бабкин

Следственный комитет обнародовал запись с камер уличного наблюдения, запечатлевших перестрелку с полицией в районе Арбата.

МВД обнародовало детали перестрелки в центре Москвы

На кадрах видно, как прохожий без всяких причин начинает стрелять по двум полицейским в переулке Сивцев Вражек. По всей вероятности, он стрелял из пистолета-пулемета. Полицейские сумели быстро среагировать и ответным огнем ранили преступника. К счастью, никто из прохожих не пострадал. Один из правоохранителей получил легкое ранение в ногу. Агрессор же получил пулю в голову и скончался в реанимации.

Напомним, что после этого ЧП было возбуждено уголовное дело по 317 статье УК РФ о покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов. Оперативная группа продолжает изучать возможные мотивы стрелка.

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