Путин остановил кортеж для разговора с жителями Курска

После посещения музея "Командный пункт Центрального фронта" президент пообщался с жителями города.

В музее Владимир Путин встречался с ветеранами и поисковиками. После этого он сел в кортежный микроавтобус, но на выезде увидел несколько сотен жителей, которым не терпелось пообщаться с главой государства или хотя бы его увидеть.

Президент остановил кортеж, вышел к гражданам и поздравил всех с юбилеем победы в Курской битве. Люди поздравляли его в ответ и желали здоровья. Путин благодарил всех и пожимал тянувшиеся к нему руки.

Пообщавшись с курянами, глава государства вернулся в автобус, и кортеж продолжил свой путь.