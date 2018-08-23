Никулинский райсуд Москвы отказался пересмотреть иск Генпрокуратуры РФ, по которому были обращены в доход государства имущество родственников и близких бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко на общую сумму 9 миллиардов рублей.

В решении, которое огласила судья Елена Кузнецова, записано: "В удовлетворении ходатайства представителя ответчика Захарченко о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам отказать". Коротко и ясно.

Напомним, по иску Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества полковника и его близких Никулинский суд еще в декабре прошлого года принял решение обратить в пользу государства 27 объектов недвижимости (квартиры, машиноместа, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на родственников и друзей), а также золотой слиток и денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 миллиардов рублей. Общая сумма обращенного в доход государства имущества и денег составила почти 9 миллиардов рублей.

По словам защитника Захарченко Александра Горбатенко, речь идет о том, что обращенные в пользу государства денежные средства в различной валюте, которые были обнаружены в квартирах родственников его клиента, по решению руководства Следственного комитета РФ с сентября 2017 года не проходят вещественными доказательствами по уголовному делу полковника. Вот это и есть вновь открывшиеся обстоятельства, указанные в жалобе.

- Руководство СК отменило постановление следователя о признании денежных средств вещдоками как необоснованное и ничем не мотивированное, - заявил Горбатенко в суде. - Получается, что уже на момент судебного разбирательства эти деньги не имели отношения к делу и не доказывали никакую преступную деятельность моего подзащитного, а, следовательно, должны быть возвращены владельцам.

Согласно решению руководства СКР с сентября 2017 года все выше перечисленое не проходит вещественными доказательствами по уголовному делу полковника. В то время как представитель Генпрокуратуры в ходе процесса в Никулинском суде заявлял о наличии у изъятых денег и вещей такого статуса. Но ни Захарченко, ни его родственники эти миллиарды своими не признают.

Ответчиками по иску, кроме самого полковника, в суде первой инстанции выступали его отец и мать, сводная сестра Ирина Разгонова, мать одного из его детей Анастасия Пестрикова, родственница последней Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Марина Семынина и Ирина Петрушина. Вчера стало известно, что по решению суда в качестве соответчика по иску привлечен судебный пристав ФССП России по Москве.

Вместе с тем, по мнению суда, заявленные вновь открывшиеся обстоятельства "не являлись существенными для вынесения решения по рассмотренному гражданскому делу", в том числе потому, что они не дают оснований "полагать, что выше названное имущество не имеет отношения к Захарченко".

- Таким образом, - заявила судья Кузнецова, - правовых оснований для удовлетворения заявленного ходатайства суд не находит.

В конце марта 2018 года Мосгорсуд признал решение Никулинского суда законным. После этого представители ответчиков обратились с кассационными жалобами, в передаче которых на рассмотрение Президиума Мосгорсуда им, однако, было отказано.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Захарченко обвиняется по двум эпизодам получения взятки и в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках ( статья "Злоупотребление служебными полномочиями"). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. Уголовное дело полковника рассматривается в столице Пресненским райсудом.