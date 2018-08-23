Прокуратура нашла зачинщика конфликта в пермской колонии

Проведена прокурорская проверка по факту группового неповиновения осужденных в колонии № 37 Пермского края. Блюстителям закона удалось установить, что спровоцировал конфликт один из осужденных.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе прокуратуры Пермского края, зачинщик конфликта напал на другого осужденного и причинил ему телесные повреждения. Конфликт попытались пресечь сотрудники колонии, но начавший драку осужденный проигнорировал их требования и вел себя агрессивно, а при задержании демонстративно порезал себе предплечье на одной из рук. Его поддержали несколько других осужденных, которые также проигнорировали требования сотрудников колонии. В настоящее время они помещены в ШИЗО.

В связи с отсутствием надлежащего надзора за поведением осужденных, необеспечением режимных требований и безопасности других осужденных начальнику ГУ ФСИН России по Пермскому краю внесено представление. Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).