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23.08.2018 09:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура нашла зачинщика конфликта в пермской колонии

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Проведена прокурорская проверка по факту группового неповиновения осужденных в колонии № 37 Пермского края. Блюстителям закона удалось установить, что спровоцировал конфликт один из осужденных.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Как пояснили "РГ" в пресс-службе прокуратуры Пермского края, зачинщик конфликта напал на другого осужденного и причинил ему телесные повреждения. Конфликт попытались пресечь сотрудники колонии, но начавший драку осужденный проигнорировал их требования и вел себя агрессивно, а при задержании  демонстративно порезал себе предплечье на одной из рук. Его поддержали несколько других осужденных, которые также проигнорировали требования сотрудников колонии.  В настоящее время  они помещены в ШИЗО.

В связи с отсутствием надлежащего надзора за поведением осужденных, необеспечением режимных требований и безопасности других осужденных начальнику ГУ ФСИН России по Пермскому краю внесено представление. Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

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