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23.08.2018 23:56
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Уфа" проиграла "Рейнджерс" в матче Лиги Европы

Текст: Артур Нанян
В четверг состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы. В одном из них представитель чемпионата России "Уфа" уступила в Шотландии "Рейнджерс" - 0:1. Ответная встреча состоится 30 августа.

Игра в Глазго на знаменитом "Айброкс" прошла под диктовку хозяев. В первом тайме они создали несколько опасных моментов у ворот Александра Беленова, но забили лишь в концовке: на 41-й минуте отличился Коннор Голдсон.

Во второй половине уфимцы чуть прибавили в активности. И все же в основном команда Сергея Томарова думала о том, как бы не пропустить второй мяч. И это было логично. Все-таки счет 0:1 после выезда в Глазго, даже с учетом всех проблем "Рейнджерс" - не самый плохой результат.

Фото: AP Photo/Alastair Grant
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В остальных матчах дня в квалификации Лиги Европы были зафиксированы следующие результаты: "Зенит" (Россия) - "Мольде" (Норвегия) - 3:1, "Торпедо" (Грузия) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:1, "Судува" (Литва) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1, "Сигма Оломоуц" (Чехия) - "Севилья" (Испания) - 0:1, "Мальме" (Швеция) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 2:2, "Олимпиакос" (Греция) - "Бернли" (Англия) - 3:1, "Партизан" (Сербия) - "Бешикташ" (Турция) - 1:1, "Заря" (Украина) - "РБ Лейпциг" (Германия) - 0:0, "Гент" (Бельгия) - "Бордо" (Франция) - 0:0, "Шериф" (Молдавия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:0, АПОЭЛ (Кипр) - "Астана" (Казахстан) - 1:0, "Базель" (Швейцария) - "Аполлон" (Кипр) - 3:2, "Аталанта" (Италия) - "Копенгаген" (Дания) - 0:0, "Генк" (Бельгия) - "Брондбю" (Дания) - 5:2, "Тренчич" (Словакия) - АЕК Ларнака (Кипр) - 1:1, "Сарпсборг 08" (Норвегия) - "Маккаби" Т-А (Израиль) - 3:1, "Дюделанж" (Люксембург) - ЧФР "Клуж" (Румыния) - 2:0, "Олимпия" (Словения) - "Спартак" (Словакия) - 0:2, "Рапид" (Австрия) - "Стяуа" (Румыния) - 3:1, "Русенборг" (Норвегия) - "Шкендия" (Македония) - 3:1.

Добавим, что жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет в следующую пятницу. "Зенит" и "Уфа" могут присоединиться в основной сетке турнира к "Краснодару" и московскому "Спартаку".

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