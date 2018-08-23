В Петербурге задержали фигурантов дела о контрафакте для метро

В Петербурге задержали двух фигурантов уголовного дела о поставке контрафактной продукции государственному унитарному предприятию "Петербургский метрополитен". Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, им вменяется статья 159 УК РФ "Мошенничество".

Подследственные - генеральный директор АО "МК Дизель-энерго" Алексей Лазарев и начальник службы материально-технического снабжения СПб ГУП "Петербургский метрополитен" Денис Руденко. Согласно материалам дела, в декабре 2015 года Лазарев и неназванные "иные лица" при содействии Руденко ввели в заблуждение руководство "Петербургского метрополитена" при заключении договора на выполнение работ по модернизации оборудования.

- В дальнейшем злоумышленники приискали контрафактную продукцию по многократно завышенной стоимости, которую использовали при выполнении указанных работ, - отметили в следкоме.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Лазареву и Руденко. Во время обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также более 10 миллионов рублей. Следователи продолжают поиск соучастников подозреваемых для привлечения их к ответственности.