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23.08.2018 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержали фигурантов дела о контрафакте для метро

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Петербурге задержали двух фигурантов уголовного дела о поставке контрафактной продукции государственному унитарному предприятию "Петербургский метрополитен". Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, им вменяется статья 159 УК РФ "Мошенничество".

Фото: Вышинский Денис/ТАСС
ФСБ пришла с обысками в Петербургский метрополитен

Подследственные - генеральный директор АО "МК Дизель-энерго" Алексей Лазарев и начальник службы  материально-технического снабжения СПб ГУП "Петербургский метрополитен" Денис Руденко. Согласно материалам дела, в декабре 2015 года Лазарев и неназванные "иные лица" при содействии Руденко ввели в заблуждение руководство "Петербургского метрополитена" при заключении договора на выполнение работ по модернизации оборудования.

- В дальнейшем злоумышленники приискали контрафактную продукцию по многократно завышенной стоимости, которую использовали при выполнении указанных работ, - отметили в следкоме.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Лазареву и Руденко. Во время обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также более 10 миллионов рублей. Следователи продолжают поиск соучастников подозреваемых для привлечения их к ответственности.

Происшествия Правосудие Следствие Компании Транспорт Метрополитен Санкт-Петербурга Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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