Россиянин победил на конкурсе молодых музыкантов "Евровидение-2018"

Российский пианист, 16-летний Иван Бессонов признан победителем конкурса молодых музыкантов "Евровидение-2018". Финал XIX конкурса состоялся вечером в четверг, 23 августа, в шотландском Эдинбурге.

Состязание юных исполнителей классической музыки проводится раз в два года. Победителей определяют не зрители, а профессиональное жюри. На этот раз в его составе были композитор Джеймс Макмиллан из Шотландии и дирижер Марин Олсоп из США.

Как отмечает ТАСС, Иван Бессонов, родившийся в Санкт-Петербурге в 2002 году, занимается музыкой с шести лет.