Сенатор: РФ откажется от американской электроники двойного назначения

Россия в любом случае откажется от закупок в США всех электронных устройств и комплектующих двойного назначения, их может заменить электроника их Китая и других стран, считает зампред комитета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

"Мы в любом случае будем отказываться от всех американских комплектующих, раз уж звоночек такой прозвенел", - заявил он РИА Новости. По словам сенатора, электронику двойного назначения Россия планирует закупать, в частности, в КНР.

"Есть аналогичные образцы того, что мы закупаем у США, и у третьих стран, в том числе КНР. Оружейный рынок построен на универсальном круговом обмене, так что мы в любом случае найдем выход", - сказал сенатор.

Администрация США анонсировала 8 августа новые санкции против России из-за инцидента в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 22 августа вступил в силу первый пакет санкций США. Речь прежде всего идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.