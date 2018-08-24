Госдеп озвучил дату вступления в силу новых санкций США против России

Представитель Госдепартамента рассказал, что санкции США против России из-за "дела Скрипалей" вступят в силу 27 августа, а не 22, как ожидалось ранее. Это произойдет после официальной публикации в Федеральном реестре, сборнике официальных документов американского правительства.

Как передает ТАСС, соответствующее уведомление в федеральном реестре уже было подписано. Между тем на сайте официальной газеты правительства Соединенных Штатов Federal Register документ пока не появился.

Напомним, в настоящее время действует целый ряд санкций США против РФ, инициированных под различными предлогами. Новые ограничения американская сторона связывает с так называемым делом Скрипалей и принципиальной позицией России по отношению к КНДР.

Экономические меры, которые должны были быть введены 22 августа, предусматривают полный запрет на поставки в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. В Кремле заверили, что зеркально ответят на американские санкции.