Chery гарантировала мотору бюджетного кроссовера ресурс в 1 млн км

Российское представительство китайской компании Chery запустило уникальную программу "1 000 000 км уверенности" для покупателей своего бестселлера - бюджетного кроссовера Tiggo 3.

"Выполняя предписания установленного регламента технического обслуживания в соответствии с указаниями руководства по гарантийному и техническому обслуживанию автомобилей Chery, владелец может быть уверен, что ресурс двигателя может достичь 1 000 000 километров", - сообщила компания в пресс-релизе, поступившем в "РГ".

Новость, безусловно, неординарная. Ведь речь идет о китайских автомобилях, к качеству которых хоть и скорее по привычке, но предъявляют претензии потребители. И не удивительно, что некоторые СМИ тут же отреагировали "шокирующими заголовками", мол, Chery продлила гарантию на двигатель до миллиона километров. В каком-то смысле так и есть: "в случае возникновения проблем Chery обеспечит за свой счет комплекс необходимых восстановительных работ или замену двигателя", - говорится в условиях программы. Но уточняется: все это справедливо "в пределах срока службы автомобиля". То есть, в первые пять лет после его продажи. Если предположить, что кто-то успеет за это время накатать весь миллион километров, компания не только отремонтирует мотор в его машине, но и наверняка подарит новую - как человеку, который прославит Chery в веках.

Впрочем, гарантия на движок действительно продлена - на два года. Просто потому, что стандартные обязательства компания исполняет в течение трех лет или до пробега в 100 тысяч километров. По программе ремонтировать мотор она готова пять лет.

"За все время, пока мы продаем автомобили с этими двигателями, то есть с 2014 года, у нас не было ни одного гарантийного случая, да и испытательные машины прошли с ними свыше 3 миллионов километров", - рассказала "РГ" пресс-секретарь представительства Евгения Никитена-Кацарская. И добавила, что для участия в программе покупатели Tiggo 3 заключают с компанией бесплатный сервисный контракт. То есть, доплачивать к цене кроссовера за "миллион километров уверенности" ничего не придется.

Напомним, Chery Tiggo 3 стоит от 777 900 до 939 900 рублей. Машина оснащается 4-цилиндровым бензиновым двигателем 1.6DVVT Acteco серии SQRE4G16, разработанным китайским концерном в партнерстве с австрийской компанией AVL. Мотор выдает 126 л.с. при 6150 об/мин, а максимальный крутящий момент составляет 160 Нм при 3900 об/мин. В смешанном цикле заявленный расход не превышает 7,5 литра на машинах с "механикой" и 8,2 - с бесступенчатым вариатором.