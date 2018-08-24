Песков: Путин находится в постоянном рабочем контакте с Медведевым

Президент находится в постоянном контакте с председателем правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, о том, насколько серьезна спортивная травма премьера и не сказалась ли она на работе.

"Президент традиционно в постоянном контакте с председателем правительства вне зависимости от их местоположения", - заметил представитель Кремля.

"Суть самой их работы предусматривает постоянный рабочий контакт главы государства и председателя правительства", - пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь президента сказал, что не знает о деталях состояния здоровья премьер-министра и предложил уточнить это в кабмине.