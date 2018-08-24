Пропавший танкер с россиянами прибыл в Того

Нефтяной танкер "Пантелена" прибыл в порт Ломе в африканском государстве Того. На борту судна должны находиться два российских моряка. Связи с ними пока нет, но, по предварительной информации, с ними все в порядке, сообщили в посольстве РФ в Габоне.

Напомним, танкер принадлежит греческой компании Lotus Shipping и следует под панамским флагом с экипажем, состоящим из граждан Грузии и России. Судно пропало в ночь с 13 на 14 августа у берегов Габона, однако под утро 24 августа МИД Грузии сообщил о его нахождении.

"Корабль обнаружился сегодня неожиданно в тоголезских морских водах. По последней информации, он прибыл в порт Ломе. Пока прямой связи с ним нет", - цитирует РИА Новости представителя российской дипмиссии в Того.

Там добавили, что истинная причина исчезновения танкера остается неизвестной.