Путин: Фестиваль "Спасская башня" снискал поистине мировую известность

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей, а также организаторов Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", в котором отметил его значительный вклад в популяризацию музыкального искусства.

"За прошедшее время этот творческий форум прочно утвердился как одно из наиболее ярких, впечатляющих событий культурной жизни, своей зрелищностью, самобытностью жанров, вдохновляющей энергетикой и блестящим исполнительским мастерством участников снискал поистине мировую известность", - говорится в послании российского лидера, опубликованном на официальном сайте Кремля. Он также выразил уверенность в том, что и в текущем году фестиваль пройдет успешно и "внесет значимый вклад в популяризацию лучших образцов музыкального и хореографического искусства". С его помощью, уверен глава РФ, люди имеют возможность не только проникнуться атмосферой праздника, но и познакомиться с культурой разных народов.

Фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади в 11-й раз: с 24 августа по 2 сентября.