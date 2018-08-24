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Рубрика: Власть

Путин: Фестиваль "Спасская башня" снискал поистине мировую известность

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей, а также организаторов Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", в котором отметил его значительный вклад в популяризацию музыкального искусства.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Спасская башня"
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"За прошедшее время этот творческий форум прочно утвердился как одно из наиболее ярких, впечатляющих событий культурной жизни, своей зрелищностью, самобытностью жанров, вдохновляющей энергетикой и блестящим исполнительским мастерством участников снискал поистине мировую известность", - говорится в послании российского лидера, опубликованном на официальном сайте Кремля. Он также выразил уверенность в том, что и в текущем году фестиваль пройдет успешно и "внесет значимый вклад в популяризацию лучших образцов музыкального и хореографического искусства". С его помощью, уверен глава РФ, люди имеют возможность не только проникнуться атмосферой праздника, но и познакомиться с культурой разных народов.

Фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади в 11-й раз: с 24 августа по 2 сентября.

Власть Работа власти Культура Культурный обмен Президент Фестиваль военных оркестров "Спасская башня"
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