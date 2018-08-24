Путин подтвердил поддержку Южной Осетии

Новости

В Испании одобрили закон, позволяющий вывезти останки Франко из Долины павших 16:01
Появился новый вид мошенничества с платежными картами 16:00
Москвичей предупредили об осенней депрессии 15:50
Беларусь: Чем привлекает ученых именно "Зеленый квадрат" 15:50
В Москве разработают сервис по вызову дворников 15:45
В Иркутске в массовом ДТП пострадали 13 машин 15:45
В КЧР инспектор полиции подозревается в убийстве 15:45
В детском парке Башкирии сгорел динозавр 15:41
АвтоВАЗ представит на Московском автосалоне "вседорожный" Lada Xray 15:39
В Туапсе в детском лагере скончался 12-летний мальчик 15:37
Жена игрока "Зенита" Нобоа объявила о расставании с мужем 15:25
Шойгу обсудил с коллегой из Турции стабилизацию обстановки в Сирии 15:15
Актер из "Интернов" заявил об исчезновении жены и ребенка 15:10
В Кирове пьяный автомобилист протаранил семь машин 15:09
Кинокритики назвали лучшим фильмом года "Призрачную нить" 14:58
Компании не будут принуждать к реализации майских указов президента 14:52
Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе Беларуси 14:51
В Самаре геологи нашли самый полный в мире череп ветлугазавра 14:47
Песков: Путин находится в постоянном рабочем контакте с Медведевым 14:38
Умер режиссер "Формулы счастья" Игорь Войтулевич 14:32
Искуственый интеллект будет управлять истребителем Су-57 14:18
На Большой Ордынке полностью перекрыто движение 14:11
Кандидата Собянина попросили ввести надбавки учителям за классное руководство 14:10
В Кузбассе СК проверит информацию об избиении заключенного 14:07
Петербуржец выставил на аукцион документы и рукописи Виктора Цоя 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
В Москве стартует XI фестиваль "Спасская башня"
В Москве стартует XI фестиваль "Спасская башня"
Как лечить больного, который все знает о своей болезни из интернета
Как лечить больного, который все знает о своей болезни из интернета
24.08.2018 13:55
Рубрика: Власть

Путин подтвердил поддержку Южной Осетии

Текст: Кира Латухина
Фото: Константин Завражин
Россия старается делать все для поддержки Южной Осетии. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с лидером республики Анатолием Бибиловым.

В воскресенье исполняется 10 лет со дня признания Россией независимости Южной Осетии. "Мы все знаем и хорошо помним, с чем это было связано и как происходили эти тяжелые события десятилетней давности, но, тем не менее, несмотря на все сложности, а сложностей всегда много, республика развивается, мы стараемся делать все для того, чтобы обеспечить и безопасность Республики Южная Осетия, поддержать экономически", - отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул рост товарооборота, сказал про инвестпроекты в рамках поддержки Южной Осетии. Среди результатов - строительство детской больницы, хирургического комплекса, развитие дорожной сети, взаимодействие в жилищной сфере.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Медведев назвал виновника вооруженного конфликта в Южной Осетии

"В общем, работа идет, наверняка, проблем еще больше, чем того, что удалось сделать, удалось решить, но тем не менее, отношения развиваются и республика укрепляется, укрепляет свое положение", - заключил Путин и пожелал руководству и народу Южной Осетии благополучия и процветания.

Бибилов поздравил Путина и граждан России с Днем Государственного флага. "Именно после принуждения (Грузии - прим. "РГ") к миру и после признания республики Южной Осетии народ Южной Осетии начал жить по-другому. В формате стабильности, мира и процветания", - сказал он. "Сегодня дети Южной Осетии не вздрагивают от взрыва снарядов, сегодня идет развитие республики", - добавил Бибилов.

"Конечно же, мы знаем, какую огромную роль вы лично принимаете в этом, какая политическая воля была вами проявлена во всех фактических событиях, происходящих в республике Южная Осетия. За это вам огромное спасибо", - поблагодарил Путина южноосетинский лидер.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Независимость Южной Осетии и Абхазии РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Компании не будут принуждать к реализации майских указов президента
Песков: Путин находится в постоянном рабочем контакте с Медведевым
В Крыму ответили на слова украинского депутата о стремлении крымчан в РФ
Путин встретился с новым послом России в Беларуси
Умер режиссер "Формулы счастья" Игорь Войтулевич