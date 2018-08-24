Путин подтвердил поддержку Южной Осетии

Россия старается делать все для поддержки Южной Осетии. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с лидером республики Анатолием Бибиловым.

В воскресенье исполняется 10 лет со дня признания Россией независимости Южной Осетии. "Мы все знаем и хорошо помним, с чем это было связано и как происходили эти тяжелые события десятилетней давности, но, тем не менее, несмотря на все сложности, а сложностей всегда много, республика развивается, мы стараемся делать все для того, чтобы обеспечить и безопасность Республики Южная Осетия, поддержать экономически", - отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул рост товарооборота, сказал про инвестпроекты в рамках поддержки Южной Осетии. Среди результатов - строительство детской больницы, хирургического комплекса, развитие дорожной сети, взаимодействие в жилищной сфере.

"В общем, работа идет, наверняка, проблем еще больше, чем того, что удалось сделать, удалось решить, но тем не менее, отношения развиваются и республика укрепляется, укрепляет свое положение", - заключил Путин и пожелал руководству и народу Южной Осетии благополучия и процветания.

Бибилов поздравил Путина и граждан России с Днем Государственного флага. "Именно после принуждения (Грузии - прим. "РГ") к миру и после признания республики Южной Осетии народ Южной Осетии начал жить по-другому. В формате стабильности, мира и процветания", - сказал он. "Сегодня дети Южной Осетии не вздрагивают от взрыва снарядов, сегодня идет развитие республики", - добавил Бибилов.

"Конечно же, мы знаем, какую огромную роль вы лично принимаете в этом, какая политическая воля была вами проявлена во всех фактических событиях, происходящих в республике Южная Осетия. За это вам огромное спасибо", - поблагодарил Путина южноосетинский лидер.