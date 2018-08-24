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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Ростов" одержал четвертую победу в чемпионате России по футболу

"Ростов" в стартовом матче пятого тура Российской премьер-лиги обыграл на выезде тульский "Арсенал" со счетом 1:0. Единственный мяч во втором тайме с пенальти провел Алексей Ионов.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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После встречи наставник туляков Олег Кононов отметил, что нарушению правил в штрафной "Арсенала", вероятно, предшествовал офсайд со стороны соперника. "Я еще не смотрел эпизод, но мои ассистенты так говорят", - сказал он.

Набрав 12 очков, "Ростов" вышел на второе место в турнирной таблице. Столько же баллов и у "Зенита", но он провел на матч меньше. "Канониры" идут на 10-м месте с четырьмя очками.

В субботу тур продолжится встречами "Урал" - "Ахмат", "Рубин" - ЦСКА и классическим дерби "Спартак" - "Динамо".

"Матч ТВ" покажет в прямом эфире игру "Зенит" - "Спартак"
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