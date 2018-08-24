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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

А пока - автобусом

Участок "желтой" линии метро готовится к пуску
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7650 (187)
Завтра, 25 августа, на один день будет закрыт участок Калининско-Солнцевской линии метро от "Шелепихи" до "Раменок". Движение останавливают ради большого события - подключения сразу семи новых станций ветки, запуск которых запланирован на ближайшее время.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичной подземки, поезда будут ходить от "Петровского парка" до "Шелепихи", а "Парк Победы" станет работать только для Арбатско-Покровской линии. Работы специально запланированы на субботу, когда пассажиропоток меньше. Чтобы компенсировать возникающие неудобства, пустят 50 бесплатных автобусов с остановками около закрытых станций. Они станут работать с 5.20 утра до 1.25 ночи. Интервал движения составит 1-2 минуты.

В московском метро вновь появятся проездные жетоны‍

Напомню, на "желтой" линии метро готовятся к запуску станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка". Благодаря им метро придет в районы Солнцево, Ново-Переделкино, Очаково, где его ждут более трех десятков лет. Проще станет добираться жителям Матвеевского и Тропарево-Никулино. Свободнее станет и на переполненных сейчас станциях Сокольнической линии, а также "Киевской" Кольцевой, Арбатско-Покровской и Филевской веток.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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