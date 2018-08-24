В Москве после неудачной операции задержан "домашний хирург"

В новой Москве полицейские задержали мужчину, который неудачно прооперировал на дому двухлетнего мальчика. "Хирурга" подозревают в незаконной медицинской деятельности.

Как уже писала "РГ", недавно в одну из городских больниц доставили 2-летнего ребенка с анафилактическим шоком. Младенец впал в кому, но медикам удалось его спасти. Врачи "скорой помощи" сообщили об этом инциденте в полицию. Выяснилось, что родители пригласили домой "медика", которого посоветовали знакомые.

Сотрудники уголовного розыска Коммунарки задержали 54-летнего подозреваемого, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Против него возбуждено уголовное дело. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.