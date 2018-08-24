В Дагестане полиция проводит проверку ДТП, в котом погибли 4 человека

В Дагестане четыре человека погибли в столкновении пассажирского автобуса Neoplan и автомобиля Lada Vesta погибли четыре человека. Травмы также получила 33-летняя женщина. Полиция проводит проверку.

Как сообщает ТАСС, авария произошла на 917-м километре трассы Кочубей - Кизляр - Махачкала. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в автобус.

На месте столкновения работают сотрудники полиции.

Пострадавшая госпитализирована в больницу Тарумовского района. Возгорания на месте происшествия нет и движение не нарушено.