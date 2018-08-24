В Заполярье завели дело о гибели людей на водохранилище

По факту гибели людей на Иовском водохранилище в Кандалакшском районе Мурманской области возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

- По предварительным данным, 18 августа 38-летний житель Зареченска со своим 35-летним братом на своей лодке отправились на правый берег губы Пирттилакши Иовского водохранилища, - добавила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Ксения Кошелюк. - На месте отдыха также находились две женщины с пятилетним ребенком, тоже из Зареченска. На следующий день отдыхающие хотели перебраться в лодке через водохранилище к причалу Зареченска. В тот день на водохранилище был сильный шквалистый ветер и высокая волна. Лодка перевернулась. Все ее пассажиры были без спасжилетов.

Напомним, тела двух взрослых и ребенка уже обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются. В них участвуют 36 человек и 17 единиц техники, работают две водолазные группы.