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24.08.2018 11:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Унесенную в Черное море пару не оштрафуют за безучетную лодку

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Погранслужба ФСБ России сообщила, что у пары, унесенной в море, резиновая лодка, на которой они дрейфовали, оказалась не зарегистрирована. По данным ведомства, молодые люди должны были поставить на учет в погранслужбе лодку сразу после покупки, но не сделали этого.

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О происшествии, которое случилось с Надеждой Ачапкиной и Михаилом Алавердяном, "РГ" ранее уже писала.

По сообщению пограничной службы, молодые люди вышли в море в тот же день, сразу после покупки плавательного средства. Лодку унесло в открытое море, где новороссийцы, по данным ведомства, провели "более трех суток", в то время как сами спасенные заявляли о пяти сутках, в течение которых их не смогли обнаружить ни пограничники, ни МЧС.

- В акватории Черного моря спасены двое людей, дрейфовавших на лодке несколько дней, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. - Спасенные молодые люди рассказали, что приобрели лодку в поселке Мысхако и в тот же день вышли на ней в море, при этом не уведомив погранорганы и не поставив ее на учет в ближайшем пограничном подразделении, непосредственно дислоцированном на участке, где будет осуществляться эксплуатация лодки. Позднее лодку ветром унесло далеко от берега. В море они провели более трех суток.

В СМИ появились сообщения о том, что за отсутствие регистрации лодки спасенных молодых людей хотели оштрафовать, но потом передумали это делать. В самом ведомстве подобную информацию не подтверждают.

По данным пограничников, после того как греческий танкер "Крити Рок" заметил резиновую лодку и поднял на борт молодых людей, иностранное судно прибыло в порт Тамань, где спасенных передали пограничникам для установления личности. Потерпевшие бедствие рыбаки оказались 27-летним гражданином Республики Армения и 30-летней россиянкой. Просьб об оказании какой-либо помощи к погранслужбе от молодых людей не поступало.

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