Следствие не нашло криминала в смерти британских туристов в Хургаде

В смерти семейной пары из Британии, отдыхавшей на египетском курорте Хургада, криминального следа не найдено. Об этом заявил 24 августа генпрокурор Египта Набиль Садек.

Как он отметил, было проведено вскрытие тел, подробные результаты которого станут известны позже. Но уже сейчас можно утверждать, что нет "никаких следов насилия, борьбы или другой криминальной подоплеки".

Речь идет о смерти Джона и Сюзан Купер, 69 и 63 лет соответственно, приехавших из Соединенного Королевства в составе группы, организованной известным британским туристическим агентством Thomas Cook. В минувший понедельник супруги скончались в пятизвездочном отеле Steigenberger Aqua Magic с разницей в несколько часов, причем незадолго до смерти жаловались на сильную слабость. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Однако компания Thomas Cook решила принять меры предосторожности и эвакуировала из отеля всех своих клиентов, более 300 человек. Тех, у кого заканчивался срок поездки, отправили самолетом на родину, остальных расселили по другим гостиницам без доплаты. Такое решение было вызвано опасениями по поводу неизвестной инфекции, поскольку еще не была ясна причина смерти супругов Купер.

Добавим, что вместе с четой Купер отдыхала и их 38-летняя дочь, которая не испытала никакого недомогания.