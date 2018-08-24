"Спартак" и ПАОК оштрафованы УЕФА по итогам матча в Лиге чемпионов

Московский "Спартак" заплатит УЕФА штраф в размере 31 тысячи евро по итогам рассмотрения дисциплинарным комитетом этой организации нарушений в ходе матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОКом.

"Красно-белым" вменили блокировку лестничных проходов на их домашней арене и выкрикивание болельщиками запрещенных кричалок.

ПАОК также наказан, но лишь на 22 тысячи евро. Греки оштрафованы за аналогичное ограничение передвижений на лестничных проходах и за использование фанатами в Салониках лазерной указки, передает "Чемпионат".

Напомним, что встреча в Греции не обошлась без куда более серьезных инцидентов. В частности, были избиты российские журналисты. Однако УЕФА отказал в открытии дела по этому поводу.

ПАОК по сумме двух матчей оказался сильнее "Спартака". В Салониках греки победили 3:2, в Москве сыграли 0:0.