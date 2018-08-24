Владимир Путин награжден высшим орденом Абхазии

Президента РФ Владимира Путина 24 августа наградили высшим орденом Абхазии - "Ахьдз-Апша" I степени. Об этом сообщила пресс-служба главы Абхазии Рауля Хаджимбы.

Орден был вручен во время встречи Путина и Хаджимбы в Кремле 24 августа.

"За большой личный вклад в развитие абхазской государственности, укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, обеспечение мира и стабильности, активную поддержку, оказываемую Абхазии в социально-экономическом развитии, наградить Путина Владимира Владимировича орденом "Ахьдз-Апша" I степени", - сказано в представлении к награде.

Хаджимба и его южноосетинский коллега Анатолий Бибилов находятся в настоящее время в Москве в рабочими визитами, которые приурочены к 10-летию признания Россией независимости двух государств (они были признаны Москвой 26 августа 2008 года).