Bloomberg: США предупредили РФ о возможном ударе по Сирии

Соединенные Штаты будут готовы нанести удар по сирийским правительственным объектам в случае, если Сирия применит химическое оружие . Такое заявление, по информации агентства Bloomberg , озвучил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, которая состоялась в четверг в швейцарской Женеве. Издание ссылается на четыре источника, принимавших участие в переговорах . Они говорили на условиях анонимности, ссылаясь на то, что содержание переговоров не было предано огласке для масс-медиа.

Американские официальные лица говорят, что у них есть информация о том, что Асад может провести химическую атаку в северо-западной провинции Идлиб, все еще контролируемой боевиками. Болтон заявил о том, что США в этой связи в состоянии применить "более мощное оружие, чем раньше". По оценкам экспертов, в этой сирийской провинции сейчас находятся десятки тысяч боевиков, преимущественно "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ - Ред.), многие из которых были эвакуированы в Идлиб в рамках соглашений о прекращении огня.

В ходе встречи Болтон и Патрушев обсуждали различные вопросы международной повестки дня, включая терроризм, Ирак и Сирию, однако по итогам переговоров не подписали какое-либо соглашение. Николай Патрушев отметил, что документ не был подписан из-за позиции США. По оценке источников, на встрече Болтон пытался продвинуть тезис о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году и заявлял, что "Вашингтон впредь не допустит этого".

Напомним, что четвертого апреля этого года ВВС США, Франции и Великобритании нанесли мощный ракетный удар по сирийским правительственным объектам в городе Дума. Президент России Владимир Путин назвал эти удары "агрессией против суверенного государства".

Эта силовая акция была проведена на основании якобы имевшихся у союзников "документальных доказательств" применения Дамаском химического оружия. Чуть позже выяснилось, что эти кадры, просочившиеся в западные СМИ, были постановочными. МИД России заявил, что целью подобных информационных вбросов является желание выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары по Сирии извне.

Правительство Сирии отрицает свою причастность к применению химического оружия и обвиняет в этих провокациях боевиков. Официальный Дамаск заявил, что эти инциденты, организованные повстанческими группировками, были призваны стать предлогом для западной военной интервенции в Сирию.