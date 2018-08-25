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25.08.2018 19:10
Рубрика: В мире

Бутина назвала приемлемыми условия содержания в американской тюрьме

Текст: Александр Саможнев

Россиянка Мария Бутина, которая подозревается в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, назвала условия содержания под стражей приемлемыми. Об этом она рассказала по телефону своей семье.

Фото: AP Photo, file
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"Она назвала условия содержания приемлемыми. Есть трудности с распорядком дня. Режим бодрствования выпадает на глубокую ночь. Поэтому ей позволены звонки по вашингтонскому времени в час ночи примерно (8:00 мск)", - пояснил отец россиянки Игорь Бутин.

По словам Марии, адвокат просил освободить ее из-под стражи, однако тюремная администрация на это не ответила. "Она не нарушала законодательство США. Пока этого не докажет, она оттуда не уедет", - пояснил отец Бутиной.

Напомним, студентка Мария Бутина, обучавшаяся в американском университете, была арестована в Вашингтоне 15 июля по обвинению в участии в заговоре и работе на иностранное государство. В качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. Следующее судебное заседание по делу Бутиной должно состояться 10 сентября.

В мире США Задержание Марии Бутиной в США
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