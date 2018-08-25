В Минобороны России рассказали о том, что для удара по Сирии в Персидский залив прибыл эсминец ВМС США.

Как отметил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ТАСС, для того, чтобы совершить удар по Сирии, после провокации с химическим оружием, в Персидский залив прибыл эсминец УРО "The Sullivans" ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту.

Также на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в ходе встречи секретарю российского совбеза Николаю Патрушеву, что Вашингтон готов нанести по сирийским правительственным силам новый, еще более мощный удар.

Напомним, США и союзники уже использовали провокации террористов, как повод для нанесения ударов по государственным объектам Сирии. 14 апреля США, Британия и Франция ударили по сирийским правительственным объектам.