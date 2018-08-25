Минобороны РФ: В Сирии готовят инсценировку "применения химоружия"

В Минобороны России заявили о том, что террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра" готовит провокацию с якобы "применением химоружия" сирийским правительственными войсками против мирного населения Сирии.

Уточняется, что для инсценировки химической атаки" в провинцию Идлиб боевиками "Хайат Тахрир аш- Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) доставлены восемь емкостей с хлором.

Как отметил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков агентству ТАСС, готовящаяся боевиками, при содействии спецслужб Великобритании, инсценировка применения химического оружия в Сирии послужит поводом для ракетных ударов Запада и США.

Ранее сообщалось, что США предупредили Россию о готовности нанести удар по Сирии.

4 апреля этого года ВВС США, Франции и Великобритании нанесли мощный ракетный удар по сирийским правительственным объектам в городе Дума. Президент России Владимир Путин назвал эти удары "агрессией против суверенного государства".