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25.08.2018 21:44
Рубрика: Спорт

Дмитрий Хохлов: Нашим ошибкам нет объяснения

Текст: Илья Зубко

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" в столичном дерби со счетом 1:2.

Грубые ошибки в самом начале матча во многом предопредели исход. Начинать со "Спартаком", проигрывая два мяча, очень тяжело. С чем связываете эти ошибки?

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
"Спартак" - "Динамо" - онлайн-трансляция матча чемпионата России

Дмитрий Хохлов: Ошибки я ни с чем не связываю, потому что им нет объяснения. Не знаю, почему Тони "привез" первый гол. Мы говорили, что "Спартак" хорошо играет на стандартах. Но там индивидуальное мастерство тоже предопределило. После такого начала тяжело вернуться в игру. В перерыве поговорили, немножко выдохнули, и с другими эмоциями на второй тайм вышли.

Показалось, что после перерыва "Динамо" сделало акцент на левом фланге, где у "Спартака" играл молодой защитник Рассказов. Это так?

Дмитрий Хохлов: Мы изначально давали установку создавать преимущество на флангах, на полуфлангах. Конечно, учитывали, что защитник там не много играет, и планировали сместить туда игру.

Видели ли баннер на трибуне, посвященный вам ("Руки прочь от Димы Хохлова" - прим. "РГ") и с чем связано его появление?

Дмитрий Хохлов: Видел. Но можно я оставлю этот вопрос без комментариев?

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