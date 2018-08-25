"Спартак" обыграл "Динамо" и вышел в лидеры премьер-лиги

Московский "Спартак" победил в старейшем столичном дерби. Команда Массимо Карреры на своем поле одолела "Динамо" - 2:1. Голы у "красно-белых" забили Куинси Промес и Лоренсо Мельгарехо. Динамовцы ответили точным ударом Владимира Рыкова со своей половины поля.

Именно "бело-голубые" лишили спартаковцев на финише прошлого сезона серебряных медалей. И, как выяснилось теперь, еще и выступлений в Лиге чемпионов - отправившись в квалификацию этого турнира, "Спартак" уступил по итогам двух матчей греческому ПАОКу. Та победа "Динамо" в последнем туре только добавляла перца в и без того острое блюдо под названием "дерби". Страсти могла еще больше подогреть фигура Александра Ташаева, который не без скандала перешел недавно как раз из "Динамо" в "Спартак". Но полузащитник получил травму, и смотрел этот матч из ложи прессы. Не дав таки образом гостевому сектору повода для обструкции.

Часть стадиона, отданная болельщикам "Динамо", к слову, оказалась единственной, где остались свободные места. Все другие билеты на матч были проданы. И единственной, кто не поддержал пятиминутку тишины после стартового свистка. Перед игрой объявили минуту молчания в память об ушедшем из жизни легендарном спартаковце Алексее Парамонове, а "красно-белые" вышли на матч с траурными повязками. Болельщики "Спартака", в свою очередь, отказались от организованной поддержки в течение первых пяти минут - тоже в память о Парамонове. Предложили поддержать акцию и динамовцев, но те поступили по-своему, с первых секунд "заряжая" кричалки.

Стартовая активность гостевого сектора, впрочем, на происходящем непосредственно на поле не сказалась вообще никак. "Спартак" на правах фаворита сразу забрал и мяч, и инициативу. И довольно быстро был за активность вознагражден. Шуньич на пятой минуте замешкался при обработке мяча в своей штрафной, прозевал рывок Зе Луиша, и был вынужден бить набежавшего форварда по ногам - пенальти. К "точке" подошел Промес, которому удары с 11 метров в последнее время не особо удаются. Но на этот раз голландец пробил без шансов для Шунина - 1:0.

Второй гол тоже стал результатом розыгрыша стандартного положения. Интересно, что "Спартак" дважды подряд исполнял угловые, и если первая подача Самедова привела к опаснейшему удару Зе Луиша, который Шунин парировал, то второй навес в ту же самую точку оказался результативным. Никем не прикрытый Мельгарехо ударом головой удвоил преимущество своей команды уже на 14-й минуте.

"Динамо" до перерыва ответило на это разве что несколькими фолами да дальним ударом Панченко. Счет полностью соответствовал содержанию матча, который проходил под полную диктовку "Спартака".

В самом начале второго тайма "красно-белые" могли снять уже все вопросы, но Зе Луиш, пробив через себя, попал только в штангу. После этого наконец огрызнулись и гости. Панченко со средней дистанции пальнул достаточно опасно, однако Максименко на эту угрозу среагировал очень уверенно. Его визави Антон Шунин трудился куда активнее. "Спартак" подтверждал репутацию самой бьющей команды начала сезона. Ворота "Динамо" обстреливали в основном издали. Получалось эффектно, опасно, но результата не приносило.

Понимая, что терять уже нечего, гости стали больше идти в атаку. Но класс исполнителей у "бело-голубых" все-таки не такой, чтобы играть со "Спартаком" с позиции силы. Массимо Каррера освежил центр поля, выпустив Тимофеева и Попова вместо Глушакова и Самедова. Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов, в свою очередь, бросил в бой нападающего Евгения Маркова, который заменил Панченко. Тот тут же отметился несколько пижонским ударом пяткой в ближний угол - Максименко ситуацию прочитал.

Дело шло к спокойной победе "красно-белых", но "Спартак" давно приучил болельщиков к тому, что без приключений он обходиться не может. На этот раз команда Карреры пропустила после удара с чужой половины поля. Владимир Рыков увидел, что Максименко слишком далеко вышел вперед, и пальнул с 50 метров наудачу. Молодой вратарь "Спартака" попятился, прыгнул, достал мяч кончиками пальцев, но спасти свою команду не смог - 2:1. Первый пропущенный в чемпионате гол получился для "красно-белых", конечно, курьезным. Но лишний раз напомнил - когда у тебя в воротах играет столь молодой голкипер - Максименко в марте исполнилось 20 лет - от подобных ляпов ты не можешь быть застрахован.

Эта ошибка, впрочем, фатальной для хозяев не стала. "Спартак" удержал минимальное преимущество. Более того, на последней добавленной минуте он забил третий мяч, который судья Евгений Турбин не засчитал гол из-за офсайда у Адриано. В итоге 2:1 - минимальная по счету, но солидная по игре победа "красно-белых". Спартак набирает 13 очков после пяти туров и возвращается на первое место в премьер-лиге. Обойти его может идущий без потерь "Зенит", но он играет с "Уфой" завтра.