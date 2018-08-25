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25.08.2018 18:50
Рубрика: В мире

Глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина

Текст: Александр Саможнев

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль "совершенно не ожидала", что президент России Владимир Путин примет ее приглашение на свадьбу. Об этом она призналась в утреннем эфире радиостанции Ö1.

Министр уточнила, что в начале июня она пригласила на свадьбу коллег из правительства и ведомства федерального президента, "потому что так полагается". А вечером 5 июня, когда российский лидер был с визитом в Вене, спонтанно пригласила и его. Тогда она сказала Путину, что хочет представить ему своего жениха. О согласии президента России посетить торжество она узнала 19 июля.

Фото: Roland Schlager/Pool via Reuters
Видео: Кубанский казачий хор спел на свадьбе главы МИД Австрии

"Свадьба стала действительно прекрасным праздником, который может позитивно повлиять на развитие туризма в Австрии. Многие СМИ показали торжественное мероприятие на фоне сказочных ландшафтов", - полагает Кнайсль.

Австрийский министр отвергла критику за легкий поклон Путину во время танца. По ее словам, при открытии бала в конце всегда делается книксен. "Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном", - подчеркнула дипломат. В этой связи она выразила недоумение, что наблюдатели усмотрели в этом "акт подчинения". "Те, кто меня знает, в курсе, что я никому не подчиняюсь", - отрезала Кнайсль.

Ее не связывает с Путиным близкая дружба, но она вела с ним "интересные беседы", в том числе, о ситуации на Ближнем Востоке, рассказала министр. Личный контакт важен для "создания базы доверия именно в сложных ситуациях, которые, без сомнения, присутствуют и в наших отношениях с Россией по самым разным причинам", - заключила глава австрийской дипломатии.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Опубликовано видео тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии

Напомним, Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль 18 августа. Президент России провел на торжестве около часа. За это время успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком языке, станцевать с министром, и вручить подарки молодоженам.

Между тем почти половина из числа опрошенных австрийцев поддерживает политику правительства по развитию отношений с Россией. Порядка 46 процентов респондентов назвали ее "совершенно правильной". Об этом свидетельствует опрос общественного мнения в связи со свадьбой Карин Кнайсль, информирует телеканал ORF.

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