Источники в США сообщили о намерении Трампа помиловать Манафорта

Дональд Трамп намерен воспользоваться исключительным правом помилования в отношении бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, обвиняемого в нарушении финансового и налогового законодательства, сообщает журнал Politico со ссылкой на источники в администрации.

"Трамп подготавливает это. Он называет это расследование "охотой на ведьм" и считает, что подобного никогда не произошло бы с помощником Хиллари Клинтон", - утверждает неназванный источник. Якобы президент называет Манафорта "смелым человеком" и не собирается прислушиваться к советам помощников и отказаться от помилования.

В то же время трое других экспертов опровергли эти слухи. По их данным, аппарат Белого дома не получал никаких распоряжений относительно Манафорта. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она сообщила, что дискуссии относительно возможного помилования Пола Манафорта не ведутся, президент не принял решения по этому поводу.

Напомним, во вторник жюри присяжных в суде города Александрия штата Вирджиния вынесло вердикт по делу Манафорта. Он признан виновным по восьми из 18 пунктов обвинения по делу о финансовых злоупотреблениях. Политику грозит тюремное заключение до восьмидесяти лет.