Как купить хорошую машину за 300 000 рублей

На российском рынке автотехники имеется множество автомобилей, которые можно приобрести за 300 000 рублей. Частники и торговые площадки, зарабатывающие на перепродаже машин, предложат за эту сумму в том числе и премиальные машины (увы, как правило, почтенного возраста и с туманной биографией). Если же вы не стремитесь пустить пыль в глаза, то вот вам список надежных, практичных, а потому популярных массовых моделей. Мы отобрали в наш рейтинг машины не старше пяти лет, чтобы не углубляться в особенности ремонта и производственных реалий начала нулевых.

Если вы по разным причинам не готовы потратить при этом больше 300 000 рублей, то смотреть следует прежде всего в сторону продукции АвтоВАЗа. Наиболее предпочтительной будет покупка Lada Granta - модели более современной и более драйверской, чем ее хорошо известная родственница Priora (продолжение проекта ВАЗ 2110). Для справки - у Granta короткая, (читай - более драйверская) рулевая рейка (3,1 оборота против 4,1 у Priora) и более удобная 5-ступенчатая тросовая механическая трансмиссия и наличие в списке опций 4-диапазонного "автомата" (для Priora АКП не предлагается). К достоинствам Granta отнесем также багажник солидного объема (520 л против 430 л у Priora).

Lada Granta выпускается с тремя двигателями объемом 1,6 литра мощностью от 80 до 98 л.с., помимо версии седан доступно исполнение лифтбек. В дизайне и технике используются некоторые решения, позаимствованные у партнеров по альянсу Renault-Nissan. К примеру, 4-диапазонный "автомат" Jatco устанавливается также на более дорогие соплатформенные модели Datsun on-DO и Datsun mi-DO. За пятилетний седан Granta в ухоженном состоянии с пробегом около 50 000 км сегодня просят порядка 250 000 рублей. А за 300 000 рублей можно взять "двухлетку" с пробегом до 30 000 км.

Если же вы подыскиваете себе комфортный и практичный семейный автомобиль, то при урезанном бюджете разумно обратить внимание на высокий универсал Lada Largus. Пробег в сравнении с Granta того же возраста будет вдвое и даже втрое большим. Однако подобрать вариант, откатавший примерно 100 000 км за четыре или пять лет, - не проблема. Ценовая вилка составит 250 000 - 320 000 рублей.

К плюсам такого автомобиля следует отнести возможность получить семиместный салон, надежность и комфорт французской платформы B0 с французскими же моторами (90 и 105 л.с.) и 5-ступенчатой механической трансмиссией. К слову, 8-клапанный вазовский двигатель ВАЗ 11189 начали устанавливать на Largus вместо французского K7M в 2015 году. 16-клапанный мотор ВАЗ 21129 начали ставить вместо агрегата Renault K4M в 2017 году. К очевидным достоинствам Lada Largus следует отнести также практичность (большой клиренс, распашные задние двери, рейлинги на крыше), надежность узлов и агрегатов французского происхождения, а также невысокую стоимость запасных частей и ремонта.

Подержанные микрокары и субкомпакты массового сегмента - еще один привлекательный вариант для покупки. До обозначенного нами ценового потолка 300 000 рублей с легкостью достает любимец развозных контор Daewoo Matiz. Примерно за две сотни тысяч рублей вы сможете приобрести машину 2014 года выпуска с пробегом порядка 100 000 км. Такой автомобиль выпущен заводом UzDaewoo в Узбекистане, имеет привлекательный дизайн студии ItalDesign и оснащен либо 0,8-литровым бензиновым 51-сильным мотором в сочетании с 4-ступенчатым "автоматом" Jatco или 1-литровым 64-стльным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой "механикой".

В качестве бонуса вы получите скромный расход топлива в пределах 6 л/100 км, недорогие запчасти и ремонт. Естественно, что поскольку в минувшие несколько лет такие автомобили активно использовались в службах доставки, следует проверить ПТС на предмет, не был ли микрокар в прошлом зарегистрирован на юридическое лицо. Если да, от покупки стоит отказаться, поскольку такие автомобили эксплуатировали, что называется и в хвост, и в гриву. Отметим, что в 2015 году на смену Daewoo пришел бренд Ravon. Преемник Matiz, Ravon R2 выглядит современнее и оснащен лучше (например, он предлагается с недоступной для Matiz ABS). Однако за более современную соплатформенную машину, также выпускающуюся в Узбекистане, придется отдать на как минимум на 200 000 рублей больше.

Следующий персонаж нашего обзора - седан Renault Logan, выпускающийся на московском заводе французской компании. Имея в кармане порядка 300 000 рублей, можно рассчитывать на приобретение машины первого поколения с характерным рубленым дизайном, спартанской отделкой салона и спорными эргономическими решениями типа сигнала клаксона в левом подрулевом рычажке. Однако если вам повезет, вы сможете "ухватить" также и преемника, модель второго поколения, которая при возрасте три года и пробеге чуть за 100 000 км обойдется вам в 280 000 - 350 000 рублей.

Вариантов же машин первой генерации с умеренным пробегом и в хорошем состоянии - буквально пруд пруди. При покупке стоит отдать предпочтение "старшему" 1,6 литровому 102-сильному бензиновому мотору, обеспечивающему Logan неплохую динамику. 1,4-литровый 75-сильный и 1,6-литровый 84-сильный бензиновые агрегаты надежны, но устроят разве что спокойных и неторопливых водителей. Есть и такой приятный бонус, как опциональная 4-диапазонная автоматическая трансмиссия, которая сочетается с топовым агрегатом. Альтернатива седану Logan - соплатформенный хэтчбек Renault Sandero со схожими техническими и эксплутационными характеристиками. Его главное отличие помимо меньшего заднего свеса также укороченная на 52 мм колесная база и, соответственно, менее просторный салон.

Хотите недорогой бюджетный седан сегмента B+? Обратите внимание на "четырехлетку" Nissan Almera третьего поколения. За автомобиль с пробегом в 100 000 - 150 000 км частники и площадки продаж просят сегодня 270 000 - 320 000 рублей. К достоинствам этого автомобиля следует отнести дизайн в стиле Nissan Bluebird Sylphy, надежную французскую платформу B0 (по сути машина построена на удлиненной "тележке" Renault Logan) и столь же неприхотливый 1,6-литровый 102-сильный мотор, который сочетается как с 5-ступенчатой "механикой", так и 4-диапазонным "автоматом".

Покупатели оценят также комфортную подвеску, просторные салон и багажник. В недостатки запишем относительно большой расход топлива (фактические 15 л/100 км в городском цикле). Те же, кто нацелился на покупку новой Nissan Almera, следует знать, что осенью эту модель снимают с производства завода в Тольятти, складские остатки планируется продавать до весны 2019 года.

Альтернатива бюджетному "японцу" - четырехлетний или пятилетний Hyundai Solaris первого поколения. Такая машина производства завода полного цикла, расположенного под Санкт-Петербургом при пробеге примерно в 150 000 км обойдется в сумму от 270 000 до 330 000 рублей. В пользу такого варианта говорят высокая надежность, неплохая управляемость и отсутствие откровенно бюджетных решений в салоне. Машина оборудуется 1,4 или 1,6-литровым двигателями мощностью 107 и 123 л.с., обеспечивающие приемлемое ускорение.

Трансмиссия может быть как 5-ступенчатой механической, так и 6-диапазонной автоматической. В отличие от модели второго поколения Solaris первой генерации доступен на нашем рынке не только как седан, но и как 5-дверный хэтчбек. Машина адаптирована под российские условия эксплуатации. Уже базовая комплектация оснащена двумя подушками безопасности, ABS, усилителем руля и бортовым компьютером. Топовая же версия щеголяет климат-контролем, передними и боковыми подушками безопасности, кожаными "мультирулем" и штатной "музыкой". Отметим, что примерно за ту же сумму и со схожим пробегом вы можете приобрести соплатформенные седан и хэтчбек Kia Rio, имеющие сопоставимые характеристики.

А что если при ограниченном бюджете вы решили приобрести кроссовер? Хорошим вариантом будут китайские модели и прежде всего Сhery Tiggo, который в России собирали сразу на нескольких заводах: калининградском заводе "Автотор", таганрогском ТагАЗе и черкесском "Дервэйс". При пробеге около 100 000 км за пятилетнюю машину попросят от 270 000 до 350 000 рублей. За эти деньги вы получите автомобиль, внешне и технически напоминающий Toyota RAV4 прошлых поколений.

На российском рынке модель предлагалась с тремя бензиновыми двигателями, объемом 1,6, 1,8 и 2 л., мощность которых составляет 126, 132 и 136 л.с. Наиболее мощный мотор доступен только в связке с полноприводной трансмиссией и МКП, менее мощные - с передним приводом. Для некоторых исполнений предлагался также бесступенчатый вариатор. Владельцы этого аппарата хвалят эффективную климатическую установку, общий уровень комфорта, щедрое базовое оснащение и жалуются на посредственную динамику и управляемость, а также на повышенный расход бензина. Одним из главных козырей рестайлингового Tiggo FL (2013 г) является расширенная гарантия на пять лет или 150 000 км пробега.

Еще один китайский "паркетник", Geely MK Cross 2013 и 2014 модельного года можно приобрести с пробегом примерно в 70 000 км по цене от 270 000 до 340 000 рублей. Этот переднеприводный автомобиль разработан на основе хэтчбека Geely MK-2, а тот в свою очередь базируется на узлах Toyota Vios (перелицованный седан Yaris первого поколения).

Как ни крути, японскую родословную записываем в плюсы, как и дорожный просвет, увеличенный до 175 мм, рейлинги на крыше и защитный обвес. Под капотом здесь установлен 1,5-литровая бензиновая "четверка" мощностью 94 л.с., агрегатированная с 5-ступенчатой "механикой". На ускорение до 100 км/ч уходит нескончаемые 17 секунд. Зато расход топлива воодушевляет - 6,5 л/100 км в смешанном цикле.

В России Geely MK Cross предлагался в единственной комплектации Comfort, включающей гидроусилитель рулевого управления, кондиционер, зеркала с электрорегулировками и подогревом, стеклоподъемники, аудиосистему,, сигнализацию и "противотуманки". Безопасность обеспечивают электронная система распределения тормозных усилий, ABS и две подушки безопасности. Объем багажника составляет 430 литров, что по меркам субкомпактного сегмента - довольно много.