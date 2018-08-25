Косачев предупредил об опасности постановки очередной "химатаки" в Сирии

Готовящаяся в Сирии провокация с использованием химического оружия приведет к разрушению системы международной безопасности и правовых институтов, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков сообщил со ссылкой на несколько незааисимых источников о новой "химической" провокации, которую боевики готовятся провести в Сирии с помощью своих западных покровителей. По его словам, в провинции Идлиб террористы запрещенной в РФ группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (раньше ее знали как "Джабхат ан-Нусра") хотят организовать химатаку против мирного населения, чтобы затем возложить вину на сирийские правительственные войска.

"Видимо, действительно готовится очередная провокация", - сказал Косачев РИА Новости​​​. Эта схема, отметил он, уже настолько типична для действий американцев по всему миру (провокация - акция "возмездия" - дестабилизация ситуации - смена режима), что любому непредвзятому наблюдателю должны быть понятны и замысел, и сценарий, и истинные цели происходящего.

По его словам, в конечном счете, схема проста - делегитимизировать противника, то есть лишить действия оппонента легитимности и на этой основе самим выйти за пределы международного права.

"К глубокому сожалению, раз за разом американцы окружают себя в таких случаях хором подпевал, которые в нужный момент и предельно слаженно начинают одобрять и поддерживать", - добавил сенатор.

Косачев подчеркнул, что "тем самым раз за разом разрушается и без того неустойчивая система международного права и международной безопасности". Безрассудные и безответственные действия Запада угрожают всему миру, заключил глава международного комитета СФ.