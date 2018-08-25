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25.08.2018 21:25
Рубрика: Спорт

Криштиану Роналду снова не забил за "Ювентус"

Текст: Илья Трисвятский

Знаменитый нападающий футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду после своего громкого перехода из мадридского "Реала" в итальянский "Ювентус" уже во втором официальном матче за новую команду не забивает. Сегодня "Юве" во встрече чемпионата страны обыграл дома "Лацио" - 2:0, однако в активе Роналду только результативная передача.

Фото: EPA
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Напомним, что официально переход Роналду из "королевского клуба" в стан "старой синьоры" состоялся 10 июля, причем во многом по инициативе самого игрока. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, стоимость трансфера составила 112 миллионов евро. Это самое дорогое приобретение в истории итальянского футбола, а в мировом футболе это рекорд для игроков старше 30 лет.

Роналду, неоднократно признававшийся лучшим футболистом мира по версии ФИФА, сегодня провел второй официальный матч за "Ювентус". Неделю назад "старая синьора" выиграла в гостях у скромного "Кьево" со счетом 3:2, Криштиану провел на поле все 90 минут. Сегодня он также отыграл без замен, снова не поразил ворота соперника, однако на 75-й минуте ассистировал при взятии ворот хорвату Марио Манджукичу. 

"Реал" стартовал в чемпионате Испании при полупустых трибунах
Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду
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