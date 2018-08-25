Массимо Каррера: Ошибки совершает любой вратарь

"Спартак" провел почти идеальный матч, но последние 15 минут опять были волнительными. Как избавиться от этого?

Массимо Каррера: В последние 20 минут мы "сели", прекратили прессинговать. Защитники "Динамо" высоко забрасывали мяч. Мы плохо контролировали мяч. При счете 2:0 если не получается забить третий, то гол в твои ворота конечно затрудняет концовку. Нужно работать и объяснять ребятам подобные ситуации.

Что случилось после 70-й минуты? Силы закончились?

Массимо Каррера: Может быть, и это. Здесь, может быть, какой-то психологический блок, потому что приходит в голову то, что случилось в прошлом сезоне. Может, не остается сил играть компактно. Потому что когда не получается прессинговать - это не вина нападающих, а всей команды. Над этим мы должны работать и улучшать себя. Думаю, у нас постепенно это получается.

В этот же самый отрезок на скамейке появился Рауль Рианчо, который еще активнее вас пытался руководить командой. Это была его инициатива или вы его позвали?

Массимо Каррера: Он, безусловно, нужен в подобных ситуациях. У меня всего два глаза. Я могу обращать внимание на атаку, а он смотрит за обороной и может что-то подсказать. Он всегда спускается в концовке матча.

Бодрый старт и надежная оборона говорят о том, что команда адаптировалась к вашим новым требованиям и тактике?

Массимо Каррера: Да. Потихоньку у нас получается то, что мы отрабатываем на тренировках. Но мы должны уметь делать это на протяжении всего матча.

Кому надо сказать "спасибо" за розыгрыш стандартов? Кто в вашем штабе ответственен за этот компонент?

Массимо Каррера: Мы. Я и мой штаб. Вместе мы изучаем соперника, как они обороняются, и решаем, что делать. В прошлом году мы отрабатывали это, но у нас еще не получалось. А сейчас получается.

Как прокомментируете ошибки Максименко - в Салониках и сегодня? Это болезнь роста или технические помарки?

Массимо Каррера: Это ошибки, который совершает в своей карьере любой вратарь, даже лучший в мире. Это не связано ни с возрастом, ни с опытом. Даже вратарь "Ливерпуля" ошибся в финале Лиги чемпионов. Не думаю, что он был новичком. В определенные моменты это происходит. Самое главное, чтобы он не слушал такие комментарии, что он неопытный, что он не может играть. Это молодежь убивает. Надо понимать, что он молодой вратарь и он должен расти. И он растет. Если после каждой ошибки поливать его и говорить, что должен играть Селихов, это значит не давать уверенности человеку.

"Спартак" идет по чемпионскому графику. Удалось ли вернуть психологическое единство команде?

Массимо Каррера: Команда поняла, что нужно делать. Что каждый матч надо играть, нет легких матчей, даже когда ведешь 2:0 или 3:0. Надо выкладываться на 150 процентов, пока не услышишь финальный свисток. Никто нам ничего не дарит. Не только "Спартаку". Вообще в жизни никто ничего не дарит. Если кто-то чего-то хочет, то должен сам взять это. Безусловно, это большой труд - идти и что-то брать. Думаю, постепенно все возвращается. Ребята поняли, что именно нужно. Нет ничего легкого только потому, что ты "Спартак". Надо бороться против любой команды.