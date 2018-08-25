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25.08.2018 23:54
Рубрика: Власть

Посольство РФ: Самолеты ВКС не угрожают Лондону с расстояния 2 тыс. км

Российские самолеты, которые патрулируют воздух над Черным морем, не несут никакой угрозы для Великобритании и других стран, а все действия пилотов в полной мере соответствуют международному праву. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне, комментируя заявления минобороны Соединенного Королевства о "провокационных действиях" истребителей ВКС, которые вынуждают британцев подниматься в воздух с румынской авиабазы.

"Все действия российских вооруженных сил строго соответствуют международному праву и не несут никакой угрозы Великобритании", - заверил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, слова которого приводит ТАСС.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Он отметил, что даже когда Королевский флот ведет сопровождение кораблей российского ВМФ во время их прохода через пролив Ла-Манш, то есть вблизи британских берегов, необязательно сопровождать эту процедуру "публичными заявлениями".

"Но какую угрозу Великобритании или даже ее союзникам может хотя бы теоретически представлять российский патрульный самолет, совершающий полеты вблизи российских же берегов, на расстоянии более 2 тыс. км от Британских островов?" - зада риторический вопрос представитель дипмиссии.

Более того, заявления о провокационности действий российских военных (а такое, в частности, сделал в пятницу глава британского минобороны Гэвин Уильямсон) в посольстве назвали в высшей степени безответственными действиями, дискредитирующими идею дислокации иностранных ВВС в Восточной Европе.

"Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется британскими властями для собственной провокационной деятельности - как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно", - заключили в дипмиссии.

Ранее подобные заявления делали и в российском Минобороны. Там тоже удивлены тем, что попытки уличить наших летчиков в нарушении международных правил исходят не от страны Причерноморья, например той же Румынии, а от государства, которое не имеет к этому региону никакого отношения.

Посольство РФ: Лондон запугивает граждан "российской угрозой"
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