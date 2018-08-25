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25.08.2018 21:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фильм Валерия Тодоровского "Большой" получил приз мэра Москвы

Текст: Сусанна Альперина
Победители приза мэра и кинокомиссии Москвы объявлены 25 августа во время официального открытия "Ночи кино" в парке "Зарядье".

Приз "За создание образа Москвы в киноискусстве" вручается всего второй раз, он был учрежден Правительством Москвы 23 июня 2016 года. В конкурсе могут участвовать - полнометражные и короткометражные фильмы, сериалы, анимация. Главное условие, чтобы они были сняты за последние пять лет и показывали современную Москву. В прошлом году первый приз был вручен картине "Про любовь" Анны Меликян. В этом году заявки принимались с января по апрель.

Фото: depositphotos.com
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Всего конкурсная комиссия приза получила 39 заявок. В итоге в шорт-лист экспертное жюри отобрало 10 картин. Среди претендентов этого года были киноленты: "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Селфи" Николая Хомерики, "Про любовь. Только для взрослых" - альманах Анны Меликян, Павла Руминова, Натальи Меркуловой, Алексея Чупова, Евгения Шелякина, Резо Гигинеишвили и Нигины Сайфуллаевой, "Призрак" Александра Войтинского, "Чистое искусство" Рената Давлетьярова, "Мифы" Александра Молочникова, "Любовь и сакс" Аллы Суриковой.

А победителями стали три картины. Первое место получил Валерий Тодоровский за фильм "Большой", второе - Федор Бондарчук - за "Притяжение", а третье - Александр Войтинский - за ленту "Дед Мороз. Битва магов". Призы съемочным командам вручил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Приз подразумевает внушительное материальное вознаграждение. И, если пофантазировать, как будут потрачены эти средства, можно предположить, что Тодоровский сможет разумно распределить полученное и вложиться в свои текущие работы - фильм "Одесса" и картину Андрея Смирнова "Француз" (там он выступает в качестве продюсера). Бондарчук в "Притяжении-2" способен воспеть не только Чертаново (как было в первой части фильма), но еще и Бутово, к примеру. А Войтинский - быстрее порадовать зрителя экранизацией "КваZи" Сергея Лукьяненко.

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