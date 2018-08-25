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25.08.2018 18:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крупнейший в стране детский уличный игровой комплекс открылся в Парке Горького

Текст: Сергей Бабкин

Любимый миллионами россиян московский Парк Горького отмечает в эти дни 90-летний юбилей. И по такому случаю готов не принимать, а дарить подарки. Мэр Сергей Собянин во время визита в парк открыл новый центр притяжения всех возрастов - самую большую в стране детскую площадку.

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Игровая территория раскинулась почти на двух гектарах рядом с центральным входом у Пионерского пруда. Такого разнообразия нет ни на какой детской площадке: тут и качели 49 видов, и скалодром, и множество горок. Но особенно ребятню привлекает водная зона: суббота выдалась очень жаркой, и дети с удовольствием бегали по многочисленным каналам маленькой московской Венеции. Пока они плещутся, родители загорают на белом песке у пруда.

"Судя по лицам ребят, день рождения парка удался, - улыбнулся Собянин. - Это место снова стало центром притяжения миллионов горожан. А ведь в 90-е годы здесь все пришло в запустение, торговали шаурмой и шашлыками....Вернуть Москве Парк Горького было нашей приоритетной задачей. И сегодня как раз к месту - слова классика, назвавшего Парк Горького фабрикой счастливых людей".

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