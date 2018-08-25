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25.08.2018 11:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин открыл фестиваль "Спасская башня"

Текст: Любовь Проценко

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в столице вечером в пятницу. Торжественная церемония прошла на Красной площади. К собравшимся обратился мэр Москвы Сергей Собянин:

- Добрый вечер, друзья. Действительно замечательная, удивительная по своей красоте традиция проведения фестиваля военных оркестров в Москве. Это большой подарок в канун дня рождения нашего города. Это большой подарок для москвичей, для миллионов зрителей в нашей стране и по всему миру.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как изменится фестиваль "Спасская башня"

Он напомнил, что фестиваль проходит в Москве уже одиннадцатый раз и в ходе его оркестры выйдут за пределы Красной площади":

- Они будут выступать на площадях, в парках и даже на вокзалах Москвы. Огромное спасибо всем организаторам и участникам этого замечательного праздника. С праздником военной музыки в Москве!

Темой фестиваля на сей раз стал офицерский бал. Прозвучали полонез из балета "Лебединое озеро" и марш из "Щелкунчика" Чайковского, инструментальная версия песни "Калинка" и другие произведения. Гости не только услышали любимые мелодии в исполнении оркестра, но и смогли увидеть выступления танцевальных пар, среди которых были участники программы "Московское долголетие". Некоторые из артистов выступали на сигвеях.

Напомним, из-за проведения фестиваля в городе изменили движение. Выход из Кремля на Красную площадь через Спасскую башню закрыт для посетителей до 2 сентября.

Движение автотранспорта ограничено с 7:00 23 августа до 6:00 3 сентября и с 22:00 до окончания фейерверка с 23 августа по 2 сентября по улице Ильинка от Старой площади до Красной площади и Васильевского Спуска на уровне Кремлевской набережной. Также заблокирован проезд по улице Варварка от Старой площади до Москворецкой улице, по улице Москворецкая на уровне Москворецкой набережной, Большому Москворецкому мосту, а также Москворецкой и Кремлевской набережным.

Общество Ежедневник Праздники Культура Музыка Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Фестиваль военных оркестров "Спасская башня"
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