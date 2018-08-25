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25.08.2018 14:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Умер композитор Сергей Локтев

Текст: Денис Передельский (Тверь)
Фото: vk.com/intromir Фото: vk.com/intromir
Фото: vk.com/intromir

В Твери скончался композитор Сергей Локтев. Информация об этом появилась на его личной странице в Facebook.

"Вчера покинул этот мир Сергей Локтев, - следует из сообщения, опубликованного 25 августа. - Позже, для желающих проститься, будет информация о месте и времени".

Пользователи сети выражают искренние соболезнования.

Музыканту был 61 год. Причина его смерти пока не названа.

Композитор и мультиинструменталист был лидером группы "Интромир". "Наш внутренний мир, где живет тишина истины, который выражается в музыке, звуках, цвете, тенях, словах, смысле, идеях, пластике, движении форм, живой природе и мироздании", - говорится на сайте проекта.

Жители Твери хорошо знали Сергея Локтева. С 1976 по 1978 годы он учился в Калининском музыкальном училище. Однако не закончил его, так как "уехал с филармонией на гастроли и объехал полстраны, выбрав путь самосовершенствования".

Кроме того, композитор 15 лет работал в городском Театре юного зрителя.

Культура Музыка Общество Утраты Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь
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