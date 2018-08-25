В Туле возбуждено дело о гибели четырех человек в ДТП

Следственные органы Тульской области завели дело по факту смертельного ДТП, которое произошло накануне вечером в Щекинском районе.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области, лобовое столкновение автомобиля Lada Priora и груженого зерном КАМАЗа произошло на 200-м километре автодороги М-2 "Крым".

В результате происшествия на месте от полученных травм скончались четыре пассажира легковушки, а водитель в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу.