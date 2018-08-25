Видео пожара в Центробанке появилось в Сети

🔥 Горит Центробанк на Неглинной. Пожарные уже приступили к тушению. pic.twitter.com/sgRcEaDSOg — Телеканал 360° (@360tv) 24 августа 2018 г.

В Twitter появилось видео пожара в здании Центрального банка. Очевидцам удалось снять работу огнеборцев на месте происшествия.

Пламя было потушено в 20:57 по московскому времени. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

В одном из офисов на пятом этаже горела оргтехника и мебель. По предварительной информации, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.

Внутри находились десять сотрудников организации, им удалось эвакуироваться. Информация о пострадавших не поступала.