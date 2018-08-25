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25.08.2018 01:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео пожара в Центробанке появилось в Сети

В Twitter появилось видео пожара в здании Центрального банка. Очевидцам удалось снять работу огнеборцев на месте происшествия.

Движение в центре Москвы перекрыто из-за пожара в Центробанке

Пламя было потушено в 20:57 по московскому времени. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

В одном из офисов на пятом этаже горела оргтехника и мебель. По предварительной информации, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.

Внутри находились десять сотрудников организации, им удалось эвакуироваться. Информация о пострадавших не поступала.

Происшествия ЧП Пожары Госфонды и контрольные органы Центральный банк Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео
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