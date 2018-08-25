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25.08.2018 16:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородец погиб, спасая сослуживца во время боевой подготовки

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Во Владимирской области недалеко от города Мурома 23 августа произошел несчастный случай во время плановых занятий по боевой подготовке. В ходе наведения понтонной переправы через Оку один из военнослужащих упал в воду.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе Западного военного округа, на помощь попавшему в беду товарищу тут же бросился его сослуживец.

Молодой парень вытолкнул на поверхность воды тонувшего, однако в результате захлебнулся сам. Реанимировать его, к сожалению, не удалось.

Героя посмертно представят к награде. Известно, что военнослужащий был призван из Нижегородской области.

Отметим, что учения понтонных подразделений в районе Мурома проходят регулярно, там же ежегодно проводится всеармейский конкурс "Открытая вода".

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Нижегородская область ЦФО Владимирская область
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