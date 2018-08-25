Шести спартаковцам вручили премии РФС

Футболистам московского "Спартака" вручили премии РФС по итогам прошлого сезона. Короткая церемония состоялась прямо перед матчем "красно-белых" против столичного "Динамо".

По итогам чемпионата Российский футбольный союз традиционно публикует список 33 лучших футболистов страны - по три человека на каждую позицию. В розыгрыше 2017/18 лауреатами стали шестеро игроков "Спартака". Памятные призы футболистам вручили сейчас, в преддверии игры 5-го тура. Это сделал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

Награды получили следующие футболисты: Георгий Джикия - лучший левый центральный защитник; Дмитрий Комбаров - лучший левый защитник; Лукас Фернандо - лучший опорный полузащитник; Роман Зобнин - лучший правый полузащитник; Куинси Промес - лучший левый полузащитник; Луис Адриано - лучший левый нападающий.