Объявлены составы "Спартака" и "Динамо" на московское дерби

Сегодня в 19:00 на стадионе "Спартака" в Тушино состоится центральный матч пятого тура российской премьер-лиги. "Красно-белые" принимают одного из своих самых принципиальных соперников, "Динамо". Тренерские штабы команд определились с составами на игру.

У спартаковцев по сравнению с предыдущим матчем против "Краснодара", замены минимальные. На правом фланге обороны вместо Андрея Ещенко сыграет молодой Николай Рассказов. А роль единственного форварда доверена Зе Луишу, который заменил Луиса Адриано.

В целом же стартовый состав "красно-белых" выглядит так:

Вратарь: Александр Максименко

Защитники: Лоренсо Мельгарехо, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Николай Рассказов

Полузащитники: Куинси Промес, Роман Зобнин, Денис Глушаков, Фернандо, Александр Самедов

Нападающий: Зе Луиш.

Что же касается динамовцев, то у них, если сравнивать с предыдущей игрой чемпионата, изменений в составе нет вообще. Дмитрий Хохлов доверился тем же футболистам, кто крупно обыграл "Уфу" (3:0).

Полностью состав "Динамо" выглядит так:

Вратарь: Антон Шунин

Защитники: Константин Рауш, Владимир Рыков, Тони Шуньич, Алексей Козлов

Полузащитники: Самба Соу, Абдул-Азиз Теттех, Федор Черных, Жоазиньо.

Нападающие: Кирилл Панченко, Евгений Луценко.