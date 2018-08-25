США опубликовали новый пакет санкций против РФ

В "Федеральном реестре" США появился документ американского Госдепартамента о новых экономических ограничениях в отношении России, которые вступят в силу 27 августа. Пакет санкций касается кредитования и экспорта ряда товаров.

В начале августа Госдеп США объявил о намерении ввести два блока санкций против России: первый в конце августа, а второй - в ноябре.

Новые ограничения запрещают оказание любой американской помощи России, кроме гуманитарной. Также прекращается выдача лицензий на экспорт американского оружия и продукции двойного назначения.

Второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре. Ограничения предусматривают практически полную заморозку дипотношений, запрет на экспорт в РФ любых товаров, кроме продовольствия, и на импорт в США любых товаров из России. Также может быть запрещена посадка в США самолетов авиакомпаний, контролируемых российским властями.

Напомним, в настоящее время действует целый ряд санкций США против РФ, инициированных под различными предлогами. Новые ограничения американская сторона связывает с так называемым делом Скрипалей и принципиальной позицией России по отношению к КНДР. Между тем британские эксперты не смогли установить источник происхождения отравляющего вещества, от которого в марте в британском городе Солсбери пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В Кремле заверили, что зеркально ответят на американские санкции. "Пока говорить преждевременно о какой-то конкретике, но руководствоваться в первую очередь будут интересами России", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.