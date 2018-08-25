США воссоздали Второй флот ВМС для противостояния России в Атлантике

В США возродили второй флот Военно-морских сил. Он нацелен сдерживать Россию в Северной Атлантике. Как отметил командующий Военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон, Соединенные Штаты намерены сохранить конкурентные преимущества и доминирование на море на фоне усиливающейся конкуренции великих держав.

Между тем военнослужащий отметил, что возрождение второго флота не следует рассматривать как стремление США к столкновению с Россией. "Это динамичный ответ США на динамичную атмосферу в сфере безопасности", - подчеркнул Ричардсон.

Основной зоной деятельности соединения станут Восточное побережье США и Северная Атлантика, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Пока неизвестно, сколько кораблей и персонала войдет в состав возрожденного флота.

Изначально второй флот США был создан в 1950 году, однако в 2011-м году при президенте Бараке Обаме его расформировали. Официально о его восстановлении было объявлено в мае текущего года. Командование воссозданным флотом принял вице-адмирал Эндрю Льюис.