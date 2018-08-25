Украинский поезд рассмешил пользователей соцсетей

В социальных сетях высмеяли украинский поезд Москва - Херсон. Состав формирования "Украинских железных дорог" оказался в таком состоянии, что пользователи сравнили его с теми, что видели в фильмах про Индию.

"Вагон поезда Москва - Херсон. Дыры сквозные. Чисто индийская железная дорога. Не хватает только людей с баулами на крыше", - прокомментировал свои фотографии пользователь Facebook Игорь Димитриев.

"После повышения цен будут ездить на крышах", - предположил в ответ Константин Валентинович. А Sergey Bogatyrev добавил, что "так бы давно уже ездили", но мешают электрические сети.

"Зато жовто-блакытный", - поиронизировала Наталия Бережная.

Другим пользователям было не до шуток.

"Только сегодня николаевский поезд встречал. Возле вагона стоять невозможно - мочой несет, как из общественного туалета. А насчет Индии - зря вы так. Там градаций вагонов побольше будет", - ответил топикстартеру пользователь Евгений Цаплин.

"Только вчера ехала Одесса-Москва, купе ничем не лучше", - подтвердила Татьяна Хлыстова.

"Тот драндулет, на котором я катилась из Москвы в Харьков, - это, по сути, был люкс", - сделала вывод Полина Олифирова.

"Этот поезд в огне, И нам некуда больше бежать", - вспомнил Денис Зимин строчки из известной песни.

Ранее состояние поездов обсудила и украинская пресса.

"Как видим, этот поезд составлен из вагонов, взятых из груды металлолома - грязных, ржавых, помятых, ободранных и обшарпанных, с облезлой краской. Что там внутри, могу знать только из соцсетей - удушье, кондиционера нет, туалеты как в поле, простыни мокрые, грязные, именно ветошь, проводник пьяные и матерятся", - написали журналисты "Таврия News".

Отметим, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рекомендовал пустить поезда, которые сейчас отправляются в Россию, включая херсонский, на курорты и в Западную Европу.