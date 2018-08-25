В Болгарии после катастрофы с автобусом открыли "горячую линию"

В Софии отрыли "горячую линию" для родственников пострадавших в субботу в тяжелом дорожно-транспортном происшествии. Его жертвами стали 15 человек, среди которых двое умерли по дороге в больницу, сообщает информационный портал 24Chasa.

Граждане могут получить справку о размещении родственников в софийских лечебных учреждениях, в том числе в больнице "Пирогов" и "Святая Анна".

В 17.10 по местному времени был получен сигнал о катастрофе с туристическим автобусом в районе населенных пунктов Лесков дол и Своге. Машина на крутом повороте съехала с дорожного покрытия, перевернулась и упала в глубокий откос. Не исключено, что причиной катастрофы стали сильная гроза и сопутствующие ей крайне неблагоприятные погодные условия.

На место происшествия прибыли пятнадцать машин Скорой помощи из Софии, а также по три скорые из городов Монтана и Враца. Все директора больниц из близлежащих населенных пунктов были предупреждены о поступлении раненых.

По предварительным данным, ранения получили 27 туристов. Пятеро из них, в том числе две женщины, находятся в тяжелом состоянии. Число погибших может увеличиться, свидетельствовал министр здравоохранения Болгарии Кирил Ананиев.

В автобусе находились туристы и сопровождавший их молодой человек, которые совершали поездку в монастырь "Седемте престола" в районе города Враца. Сведений о наличии среди пострадавших россиян не поступало.